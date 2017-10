De politie in Leeuwarden heeft in de nacht van zondag op maandag een 24-jarige Leeuwarder aangehouden op de Weaze. De man had een schaar bij zich. Hij heeft een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van het mesverbod. De politie kwam naar de Weaze vanwege een vechtpartij. De politie haalde de vechtersbazen uit elkaar, maar omdat er geen aangifte is gedaan, is er niemand aangehouden.