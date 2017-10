A-ware tegen de boer: lever maar zo veel melk als mogelijk

Zuivelbedrijf Royal A-ware uit Heerenveen nodigt boeren uit om de fabriek zo veel mogelijk melk te leveren. A-ware geeft daarmee een heel ander signaal af dan zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Die coöperatie waarschuwde leden afgelopen week voor een te hoge melk- en fosfaatproductie. FrieslandCampina wil de melktoevoer daarom begin volgend jaar beperken door middel van een zogenaamde standstill-maatregel. Royal A-ware zal dat voorbeeld niet volgen, liet het bedrijf alle leveranciers in een extra nieuwsbrief weten. A-ware legt de verantwoordelijkheid bij de individuele boer. Boeren die de ruimte hebben om meer te melken, moeten dat vooral doen. Het bedrijf adviseert boeren tegelijkertijd om rekening te houden met de fosfaatregels.

Nederland moet onder dat plafond blijven om het recht om meer mest uit te rijden dan de meeste Europese landen te behouden. Dat recht wordt derogatie genoemd. Verlies van derogatie zou grote gevolgen hebben voor de sector, voornamelijk in Friesland, want dan zou het aantal koeien nog sterker moeten dalen. Minister Kamp van Economische Zaken waarschuwde boeren afgelopen week ook al voor dat risico. Volgens zijn gegevens is het aantal melkkoeien in de afgelopen maanden weer met zo'n 10.000 gestegen en daarmee dreigt dat fosfaatplafond toch weer in beeld te komen.