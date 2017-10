Hidde Jonker over Heel Holland Bakt: "Prachtig om te zien"

Hidde Jonker uit Mantgum zat zondagavond plat voor de televisie. Met 3,4 miljoen andere Nederlanders keek hij naar de finale van het programma Heel Holland Bakt. Hidde Jonker deed vorig jaar mee aan de bakwedstrijd, maar moest er in de tweede aflevering al uit. "Ik was bij de finale, dus ik wist al wie zou winnen. Maar ik heb met veel plezier naar de serie gekeken. Het is prachtig om te zien," vertelt hij in De middei fan Fryslân. Met name de spanning in de tent kan hij zich nog goed herinneren. Hidde bakt er nog flink op los. "Onlangs heb ik een workshop broodbakken gevolgd met een andere deelnemer waarmee ik nog steeds contact heb."