Frisia gezonken door menselijk falen

De schelpenzuiger Frisia, die zeven jaar geleden boven Terschelling verging, is door menselijke fouten gezonken. Dat zei de reder maandag in de rechtbank van Amsterdam. Bij de ramp kwamen drie personen om het leven. De reder staat samen met de bedrijfsleider en meerdere werkmaatschappijen terecht, omdat justitie vindt dat zij schuldig zijn aan de dood van drie bemanningsleden. Het schip zou gebrekkig zijn geweest en het overlevingsmateriaal niet in orde. Zo zou een van de overlevingspakken te klein zijn geweest. Volgens de reder zijn de beschuldigingen een ''steek in het hart''.

Volgens hem werd de ramp veroorzaakt door het besluit om via de Noordzee terug te varen naar Zoutkamp, in plaats van via de Waddenzee. De schipper kon zo tijd winnen, ''maar dat had hij nooit moeten doen,'' zei getuige en collega-schipper Jan Lont maandag. ''We hadden die dag samen gevist. Toen ik hem niet meer zag, heb ik gebeld. Waar zit je?, vroeg ik. Jan zei dat hij buitenom voer. Omdat het van zee harder begon te waaien, heb ik nog gezegd: niet doen, kan niet. Maar hij ging het toch proberen, zei hij."