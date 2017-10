Robertha in de spits bij Cambuur

Nigel Robertha debuteert dinsdag in de spits bij SC Cambuur tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. Cambuur ondervindt de nodige problemen bij het maken van goals en Robertha heeft zichzelf bij de beloften en tijdens de trainingen bewezen. Karim Rossi is ongeveer vier maanden uit de roulatie door bandletsel aan zijn middenvoet. Hij moet eraan worden geopereerd. Trainer Marinus Dijkhuizen noemt het lang uitvallen van Rossi ''heel vervelend''.

Furdjel Narsingh, ook net weer terug bij de eerste selectie, begint op de bank tijdens de wedstrijd tegen Den Bosch. Dijkhuizen: ''Furdjel Narsingh is net terug. Dan is drie wedstrijden in een week te veel. Dat geldt ook voor Alvin Daniëls.'' Van FC Den Bosch heeft de trainer een goede indruk: ''Het is een degelijk team, met veel creativiteit. Het ziet er stabiel uit.'' Op het 1-1 gelijkspel tegen Almere City van afgelopen vrijdag kijkt de trainer met gemengde gevoelens terug. ''Dat gelijkspel geeft wel wat houvast, maar we missen de boost van een overwinning." Ondanks het ontbreken van die extra boost is de trainer optimistisch over de bekerwedstrijd van dinsdag. ''Ondanks alles hebben wij ook een aardige ploeg, die eigenlijk nooit is weggespeeld."

De mogelijke opstelling van Cambuur: Cummins; Peersman, Schilder, Steenvoorden, Van Deelen; Boerlage, Barto, Mannes; Van Kippersluis, Robertha, Daniëls.