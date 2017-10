Aantal AED's in Fryslân in een paar jaar bijna verdubbeld

Het aantal AED's in Fryslân is in tweeëneenhalf jaar bijna verdubbeld tot 850. Dat komt voornamelijk door bedrijven en gemeentelijke organisaties die hun AED's aanmelden voor openbaar gebruik. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen na hartstilstand. 'Er zijn op dit moment 8.320 burgerhulpverleners geregistreerd in de provincie, maar daar kunnen nog wel drieduizend bij, zegt Erwin Duursma, voorzitter van Fryslân Hartveilig. Door het inzetten van burgers en AED's worden er aantoonbaar levens gered, omdat directe hulp na hartstilstand letterlijk van levensbelang is. Duursma roept de zeven Friese gemeenten die nog niet meedoen, waaronder Heerenveen en De Fryske Marren, op om zich zo snel mogelijk aan te sluiten.