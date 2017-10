Leeuwarden krijgt Anna Maria van Schurman-pad

Leeuwarden krijgt een Anna Maria van Schurman-pad. Dat pad ligt tussen het Drachtsterplein en de Dorpskerk in Huizum. Anna Maria van Schurman ging regelmatig op bezoek bij familie op Abbingastate in Huizum. Die bezoeken vormden aanleiding voor het Leeuwarder college om het pad naar haar te vernoemen.

Het pad zal op 18 november worden geopend middels het onthullen van naambordjes. Ook zullen prof. Mirjam de Baar en Manon Borst, directeur van Museum Martena, vertellen over de bekende vrouwelijke intellectueel uit de Gouden Eeuw en haar relatie tot Abbingastate in Huizum.

Wie was Anna Maria van Schurman?

Ze werd in 1607 geboren te Keulen en stierf in 1678 te Wiuwert. Ze was zowel getalenteerd kunstenares en taalkundige als humaniste, theologe en dichteres. Als eerste vrouw in Europa volgde ze, verstopt achter een gordijn, universitair onderwijs, want vrouwen mochten toen niet studeren. Ze schilderde in Nederland als eerste pastelportretten en sprak meerdere talen, waaronder Arabisch en Ethiopisch.