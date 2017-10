Ontwerp DNA-kunstwerk aangepast

Het kunstproject DNALWD2018 wordt aangepast, omdat het originele ontwerp niet past bij de nieuwe inrichting van het stadskantoor van Leeuwarden. DNALWD2018 verzamelt het figuurlijke DNA van alle inwoners van Leeuwarden. Mensen worden opgeroepen om hun verhaal in een eigen DNA-buisje te doen en deze te registreren op een website. In het oorspronkelijke plan werden al deze DNA-buisjes verzameld in de vorm van een nautilusschelp. Dit wordt nu een kubus, met in het frame de Leeuwarder buisjes. Kunstenaar Hein de Graaf: “Het nieuwe ontwerp past nu perfect in de hal van het Stadskantoor. Het is tijdloos en alle DNA-buisjes krijgen in het kunstwerk evenveel aandacht. Daarnaast is ieder buisje in dit ontwerp beter vindbaar”.