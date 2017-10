Verdachte probeert zichzelf te verwonden in de rechtbank

Onrust in de Leeuwarder rechtbank maandagochtend. Een verdachte van drie moorden in Drenthe in 2012 en 2013 sprong tijdens de behandeling van zijn zaak onverwacht overeind. Parketwachters konden de man overmeesteren en voerden hem met geweld af. Later bleek dat de man een scherp voorwerp bij zich had. Hij wilde daarmee een statement maken, zei hij later. De man gaf in de rechtszaal aan dat hij niet langer een advocaat wilde hebben, en dat hij liever niet gekomen was. Ook zei hij dat hij een levenslange straf verdient voor zijn misdaden.

