De Vries is de koekoeksklokkendokter van Mantgum

Veel klokkenmakers hebben er stiekem een klein beetje een hekel aan: de koekoeksklok. Het is een ingewikkeld apparaat, en het is een behoorlijk priegelwerk als de klok stuk gaat. Maar in Mantgum woont een man die zichzelf dé koekoeksklokkenspecialist van Fryslân noemt: Jelle de Vries. Hij was leraar handenarbeid, en als hobby repareert hij nu koekoeksklokken. In de huiskamer van De Vries hangt één koekoeksklok, uit het jaar 1880. In de hobbykamer hangen er zo'n 30 en in de garage staan nog zo'n 70 dozen met klokken, die nog gerepareerd moeten worden.

De Vries vindt de klokken met name mooi vanwege het uiterlijk en het geluid. Koekoeksklokken komen van oorsprong uit het Duitse Zwarte Woud. Daar werden ze gemaakt als wekker. Door het geluid kon men tellen hoe laat het was. Koekoeksklokken hebben niet de beste uurwerken maar zijn met name populair vanwege het mooie houtsnijwerk en natuurlijk de koekoeken.