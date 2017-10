Joris Jan Hellevoort krijgt de Lutineprijs

Joris Jan Hellevoort uit De Bilt wint dit jaar de Lutineprijs. Die prijs wordt door de gemeente Terschelling toegekend aan de schrijver van een werk over het eiland. Hellevoort schreef het boek 'De Droevigers, familie van Sil de strandjutter'. In dat boek beschrijft hij het leven van zijn eigen familie in de periode 1716-1921. Volgens de gemeente doet hij dat door in de huid van zijn personages te kruipen, gebaseerd op archiefstukken en herinneringen.

Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt, toen was er volgens de gemeente geen werk dat de prijs verdiende.