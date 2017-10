Lifelines-onderzoek krijgt mogelijk toch een vervolg

Het grote medische onderzoek Lifelines van het UMCG in Noord-Nederland krijgt mogelijk toch een vervolg. Het nieuwe kabinet wil geld beschikbaar stellen voor het bevolkingsonderzoek. Het is nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Aan het onderzoek, dat in 2006 begon, doen 170.000 mensen mee. De opzet van het onderzoek is dat die mensen 30 jaar lang worden gevolgd. Met het onderzoek willen de initiatiefnemers informatie verzamelen waarmee voortaan ziektes voorkomen kunnen worden.

Eerder dit jaar gaven de drie noordelijke provincies aan dat ze er niet langer geld in wilden steken. De derde fase van het onderzoek werd daarmee onzeker. De tweede fase van het onderzoek is eind dit jaar klaar, de kantoren in de drie provincies worden dan gesloten. Het kantoor in Drachten is al dicht, dat in Heerenveen sluit eind dit jaar de deuren. De derde fase staat voor 2019 in de agenda, dan wordt ook gekeken welke kantoren weer open kunnen.

Er is volgens de organisatie genoeg geld om de gegevens van de twee eerdere fases te verwerken en op te slaan. Het is dus niet zo, dat mocht de derde fase niet doorgaan, al het eerdere werk voor niets is geweest.