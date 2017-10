Bestuur De Klink denkt na over maatregelen tegen vechters

Het bestuur van De Klink in Koudum is verbaasd en boos over de grote vechtpartij die in de nacht van zaterdag op zondag voor de deur van het multifunctionele centrum was. In De Klink werd een muziekfeest gehouden, waar 700 bezoekers op af waren gekomen. Het feest was al afgelopen toen twee jonge mannen ruzie maakten over een jas. Ze wilden de jas ophalen, omdat een van de twee mannen uit het gebouw was gezet. Maar ze hadden het kaartje niet meer en de garderobe kon daarom de jas niet opzoeken. Daar werden de mannen boos om, waarna ze probeerden de beveiligers aan te vallen.

De politie werd erbij gehaald, maar ook die werd belaagd door een grote groep mannen. Er moesten charges worden uitgevoerd om de straat schoon te vegen. Het bestuur van De Klink wil nu maatregelen nemen om deze groep voortaan buiten de deur te houden.