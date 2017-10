Nederlandse boekenweek krijgt Friestalig Boekenweekgeschenk

Voor het eerst in de geschiedenis van de Boekenweek, wordt het Boekenweekgeschenk vertaald naar het Fries. Het gaat om het boek 'Gezien de feiten' van de Belgische schrijfster Griet Op de Beeck. De vertaling, die de titel 'Mei it each op de feiten' krijgt, wordt uitgegeven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Schrijfster Op de Beeck is zeer trots op de vertaling van haar werk: "Dan mag je al het Boekenweekgeschenk schrijven, komt er ook nog een vertaling van. Voor het eerst. In het Fries. Kortom: blije schrijver." Jetske Bilker zal de vertaling maken.

Ook commissaris van de Koning Arno Brok is zeer blij met de vertaling van het boek: "Een zeer te prijzen initiatief," zo zegt hij. Volgens hem zou het ook mooi zijn als de Friese vertaling wordt gelezen door niet-Friestalige mensen: "Wie niet Fries is, zou de Friese versie ook moeten lezen. Want dan merk je dat het Fries naast een officiële rijkstaal, ook een hele rijke taal is." Wel is Brok bang dat de schrijvers voortaan allemaal een Friese vertaling willen hebben als ze het Boekenweekgeschenk mogen schrijven.

De Boekenweek is volgend jaar van 10 tot en met 18 maart. Iedereen die dan een boek koopt krijgt zowel de Friese als het Nederlandstalige Boekenweekgeschenk cadeau. Met het boek kan ook weer op de laatste dag van de Boekenweek gratis met de trein worden gereisd.