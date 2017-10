Alexander Georgiev Europees kampioen Fries dammen

De Rus Alexander Georgiev is zondag Europees kampioen Fries dammen geworden. Het was de eerste keer dat er een EK in het Fries spel werd gehouden. Folkert Groenveld uit Jutrijp werd tweede, Sjoerd Couperus uit Sneek derde.

Het EK vond plaats op een speciale plek, het Tall Ship Artemis. Dat schip ligt tegenover het centraal station in Amsterdam. Na acht omlopen hadden Georgiev en Groenveld beide 6,5 punt. Daarom moest een barrage de beslissing brengen. Met slim spel zette Georgiev zijn tegenstander steeds meer onder druk. Uiteindelijk hadden beide matadoren nog maar een dam en een houtje over. Zelfs met een sterk uitgedund speelveld is het in het Fries dammen mogelijk om de partij te winnen. Georgiev bewees dit.