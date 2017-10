Jurgen Streppel: "Dit was niet des Heerenveens"

SC Heerenveen ging zondag in het eigen Abe Lenstra stadion hard onderuit tegen Vitesse. Het werd maarliefst 4-0 voor de ploeg uit Arnhem na doelpunten van Rashica, Linssen, Foor en Matavz. De Feansters speelden dramatisch, waren traag in de passing en achterin zag de verdediging er een paar keer niet goed uit. Het was voor Heerenveen alweer de derde nederlaag op rij.

Streppel verbijsterd

Trainer Jurgen Streppel zag het verlies van zijn ploeg niet aankomen: "We hebben een geweldige trainingsweek met passie en goed voetbal gehad. Dat heb ik vandaag niet gezien. Dit was niet des Heerenveens." Op de vraag of hij invaller Henk Veerman niet eerder had moeten inbrengen, zei Streppel: "Na rust had ik het gevoel dat we wel beter voetbalden. Maar de eerste de beste counter wordt het 3-0. Dan is het een hele ondankbare taak om in te vallen."

Heerenveen was er niet klaar voor

Ook Stijn Schaars was erg teleurgesteld na de nederlaag: "Vitesse was vandaag gewoon beter. We hebben niet gebracht wat we kunnen. We waren niet klaar voor vandaag, er lukte bijna niets." Niet alleen voetballend was Heerenveen de mindere, ook op andere zaken was Vitesse beter, zag Schaars: "We hadden geen overtuiging en geen duelkracht. We zijn vandaag op alle fronten afgetroefd." Toch wou de aanvoerder na afloop niet te somber zijn: "Als je dit weet om te draaien ziet het er ineens heel anders uit. Maar dan moet er wel even gereageerd worden."

In de spiegel kijken

Verdediger Denzel Dumfries was na de wedstrijd duidelijk: "De stand liegt niet. Vorige week hebben we thuis ook met 4-0 verloren. Dat is niet goed." Heerenveen speelt woensdag in het bekertoernooi een uitwedstrijd tegen Willem II. Daarna wacht AZ in de competitie. "We moeten goed in de spiegel kijken wat er nou fout gaat. Wat kunnen we verbeteren aan onszelf. En dan onze rug rechten naar woensdag toe," aldus Dumfries.