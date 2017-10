Ondernemer Willem Hartman is afgelopen vrijdag onverwachts overleden. Hartman was een bekende groenteteler in Sexbierum. Hij had ongeveer 180 man personeel. Eind juni verkocht Hartman zijn bedrijf aan het Belgische The Fruit Farm.

Bij de voetbalclub Zeerobben uit Harlingen, waar Hartman sinds kort actief was bij de zakenclub, is zaterdag een minuut stilte gehouden. Bij voetbalclub AVC uit Sexbierum, waar Hartman erelid was, werd zaterdag helemaal niet gevoetbald.