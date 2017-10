Verkiezingsposters FNP weggehaald

In de gemeente Leeuwarden zijn de laatste dagen bijna alle verkiezingsposters van de FNP weggehaald. Tenminste, dat zegt de FNP na een rondgang door de gemeente. In de stad zelf maar ook in een groot aantal dorpen zoals Wirdum, Idaerd, Grou en Wytgaard zijn de posters van alle andere partijen blijven hangen, maar die van de FNP zijn weg.

De FNP heeft geen idee wie dit heeft gedaan. "Blijkbaar zijn de politieke tegenstanders bang dat de FNP veel stemmen zal halen", zegt lijsttrekker Jan Willem Tuininga. "Maar serieus, wij vinden dit als FNP kinderachtige acties. Zo ga je niet met elkaar om in verkiezingstijd."

Volgens Anneke Nijdam, die in Idaerd woont, gaat het helemaal niet om vandalisme. Zij zag hoe de posters wegwaaiden nadat ze waren opgehangen. Volgens haar is de verkeerde lijm gebruikt.