SC Heerenveen hard onderuit tegen Vitesse

SC Heerenveen is zondagmiddag tegen een dikke thuisnederlaag aangelopen. In het Abe Lenstra stadion werd met 4-0 verloren van Vitesse. Het was voor de Feansters alweer de derde nederlaag op rij.

Dramatisch begin

Trainer Jurgen Streppel had geen wissels in zijn basisformatie aangebracht. Hij zag dat zijn ploeg dramatisch voetbalde in de eerste helft. Heerenveen was traag in de passing en creëerde weinig kansen. Vitesse deed dat wel. Na ruim een kwartier voetbal kon Lucas Woudenberg een voorzet van Navorone Foor niet goed verwerken. Rashica profiteerde en maakte de 1-0. Tien minuten voor rust stond Heerenveen achterin weer te slapen. Deze keer kon Bryan Linssen de bal bij de tweede paal achter keeper Martin Hansen schieten.

Vier minuten

Na de rust ging het na vier minuten alweer mis bij Heerenveen. Navorone Foor stond helemaal vrij en kon de 3-0 maken. Daarna bracht Jurgen Streppel spits Henk Veerman in de ploeg om te proberen terug te komen in de wedstrijd. Maar meer dan een paar kleine kansen leverde dat niet op. Het werd zelfs nog erger want uit een vrije trap kon spits Matavz de 4-0 voor de bezoekers uit Arnhem maken.

Heerenveen staat na het verlies op de zevende plek in de eredivisie met 14 punten uit 9 wedstrijden.