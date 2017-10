Twee Friese finalisten bij Ouderen Songfestival

De halve finale van het Ouderen Songfestival in het Posthuis Theater in Heerenveen heeft voor twee Friese finalisten gezorgd. Wilma de Boer uit Boornbergum en Marianne de Rijk uit Grou plaatsten zich beide voor de landelijke finale in Amsterdam.

Het Ouderen Songfestival is bedoeld voor 55-plussers die graag zingen, en hun talent ook voor een groter publiek willen laten zien. Er waren 18 deelnemers uit heel Noord-Nederland die meededen aan de halve finale. Alle kandidaten kregen begeleiding van een vaste combinatie van piano, drums, basgitaar en saxofoon.

De grote finale is op zaterdag 18 november in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Dinsdag zendt Hea! een reportage uit over de halve finale. Hea! wordt uitgezonden om 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.