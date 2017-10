Dode hond aangetroffen in Heerenveen

In Heerenveen is zondag een dode hond aangetroffen. Twee jonge vissers zagen bij een brug aan Ykema's Laantje een hond die deels in het water lag. De mannen schakelden daarom de politie en de dierenambulance in.

Het ging om een zwart-witte stabij van ongeveer tien jaar oud. De hond had geen verwondingen. De politie denkt dat het beest er tussen zaterdag- en zondagmiddag is neergelegd. In de omgeving werden ook nog een paar zakken met hondenhaar aangetroffen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om zich te melden. Ook naar de eigenaar van de hond wordt nog gezocht.