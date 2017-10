Blessure voor Wim Stroetinga bij EK baanwielrennen

Voor Wim Stroetinga is het EK baanwielrennen eerder afgelopen dan de bedoeling was. De wielrenner uit Oldeberkoop ging zaterdag in de training onderuit. Voor controle is hij naar het ziekenhuis in Berlijn gebracht. Daar werden geen breuken geconstateerd.

Zondag zou Stroetinga de koppelkoers rijden met Yoeri Havik. Maar toen Stroetinga uit bed kwam, kon hij niet goed op zijn rechterbeen staan: "Het valt relatief mee. Maar ik heb een bloeduitstorting op mijn rechterbovenbeen. Ik laat het voor de zekerheid in Nederland nog een keer checken in het ziekenhuis." De vervanger van Stroetinga op de koppelkoers is Roy Pieters.