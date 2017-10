VV Heerenveen pakt eerste overwinning, SWZ hard onderuit

In de hoofdklasse A van amateurvoetbal op zondag heeft VV Heerenveen de eerste overwinning van het seizoen behaald. Thuis werd met 2-1 gewonnen van De Bataven. Ook Sneek Wit Zwart kwam in actie. In en tegen Silvolde gingen de Snekers met 4-0 hard onderuit.

VV Heerenveen

VV Heerenveen begon niet goed aan de wedstrijd. De eerste kansen waren voor de bezoekers uit Gendt. Zo moest keeper Justin van der Dam van Heerenveen reddend optreden bij een pegel van Maatman. De Heerenveners kwamen vlak voor rust verrassend op 1-0 door een goal van Han van Dijk. Vlak na rust maakte Kevin Regts zelfs de 2-0. Lang kon Heerenveen niet genieten van de grote voorsprong, want nog geen minuut later was het Maatman die de 2-1 binnenkopte. De Bataven probeerden daarna uit alle macht om de gelijkmaker te me maken. De grootste kans was voor Demont, maar hij raakte van vijf meter afstand de lat.

Sneek Wit Zwart

In dezelfde hoofdklasse kwam Sneek Wit Zwart er niet aan te pas tegen Silvolde. Al na 8 minuten maakte Wout Blasman de 1-0. Silvolde drukte daarna door en vijf minuten later was het opnieuw Blasman die de 2-0 maakte. Sneek probeerde het daarna wel, kreeg ook een paar kleine kansjes, maar een doelpunt zat er niet in. Na de rust haalde Blasman met zijn derde doelpunt alle spanning uit de wedstrijd. Römer maakte vlak voor tijd nog de 4-0.

Heerenveen blijft laatste met 5 punten uit 7 wedstrijden. Sneek Wit Zwart staat op een 11e plek met 9 punten uit 7 wedstrijden.