De politie in Leeuwarden heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw aangehouden op de Willem Lodewijkstraat in de stad. De vrouw hat teveel drank op en mocht niet meer rijden.

De 26-jarige inwoonster van Leeuwarden hat meer dan 3 keer de toegestane hoeveelheid alcochol in haar bloed. Ze moest haar rijbewijs inleveren en kreeg een proces-verbaal. Ook moet de vrouw verplicht een cursus volgen over de gevolgen van alcohol in het verkeer.