Huitema: "Maar een vrouwelijke VVD-minister in kabinet"

Europarlementariër voor de VVD Jan Huitema vindt het jammer dat er maar een vrouwelijke VVD-minister in het nieuwe kabinet zit. Dat zei hij in het radioprogramma Buro de Vries. Hij had graag een betere verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen gezien in Rutte3. Volgens hem is het ook in zijn eigen partij moeilijk om vrouwen te vinden die een ministerspost ambiëren. Ook het aantal vertegenwoordigers uit het Noorden van Nederland is minimaal of niet. Dat vindt Huitema ook heel jammer. Alleen 'Fries om utens' Halbe Zijlstra komt in het nieuwe kabinet, hij wordt minister van Buitenlandse Zaken.