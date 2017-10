Ds. Nicolay herdenkt Jos en Margreet

Dominee Corry Nicolay heeft de herdenking geleid van Jos Verdonk en Margreet Andriol die eind september door geweld om het leven kwamen. De jongste zoon is daarvoor aangehouden en heeft bekend. "Uiteindelijk gaat het er niet om wat we van elkaar weten, maar wel wat we voor elkaar betekenen." Die zin sprak ze uit omdat die zo paste bij het echtpaar. "Het past bij het levensspoor dat Jos en Margreet getrokken hebben. Ze hadden een bijzonder leven, en stelden hun huis open voor mensen die bescherming nodig hadden." Met vluchtelingen kookten ze eten en naaiden ze babykleertjes.

Ik geloof in jou en mij

De kinderen hadden Corry Nicolay gevraagd om de herdenking te leiden. "Met elkaar kun je van dit drama, want het is een drama, proberen er wat moois en kostbaars uit halen. Ik geloof in jou en mij, stond boven de rouwadvertentie. Dat hadden de kinderen zo van hun beide ouders geleerd. Soms maak je iets mee wat je niet kunt begrijpen, maar probeer er dan zo goed mogelijk mee om te gaan." Ook de naam van de jongste broer werd genoemd. "Het is en blijft onze broer, zeiden de kinderen tegen me."

Steun

Goedheid voerde de boventoon bij de herdenking. "Er is intens verdriet, de urnen stonden in de zaal, met foto's, lichtjes en bloemen. Mensen konden hun persoonlijke groet in een herinneringsboek plakken en dat deden ze massaal. Er was een warm meeleven vanuit een mededogen. Maar ook het besef van hoe zwaar het is, hoe erg en hoe onherroepelijk. In al zijn verdriet was het ook mooi. Er was veel steun van de mensen, en ook van de burgemeester, politie en slachtofferhulp. Dat geeft kracht."