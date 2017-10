Koster vast in de lift; kerkdienst begint later

De kerkdienst in de Kruiskerk in Berltsum is zondagmorgen met vertraging begonnen, omdat de koster vastzat in de lift. Ze wilde met een vaas met bloemen van beneden naar de kerkzaal die een paar meter hoger ligt. Toen ze halverwege was, leip de lift ineens vast en kon niet meer omhoog of omlaag. De brandweer van Menaam werd gealarmeerd. Die heeft de lift handmatig naar beneden kunnen draaien. Met behulp van de liftsleutel kon toen de deur worden geopend en was de koster na ongeveer drie kwartier weer vrij.

De lift kon daarna echter niet meer worden gebruikt. Een oudere kerkganger - die anders altijd met de lift gaat - is daarom door vier mannen bij de trappen van de kerk opgetild, zodat ze toch de dienst kon bijwonen.