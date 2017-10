Arjan Stroetinga hoopt op plek massastart op Spelen

Op de Olympische Spelen volgend jaar staat voor het eerst een minimarathon van 16 rondjes op het programma. Marathonschaatsers hopen op een kans om mee te doen. Voor Arjan Stroetinga uit Wijnjewoude is het een van de laatste kansen. Hij is 36 jaar. "Op de 5 en 10 kilometer zit normaal nog een flink gat naar Jorrit Bergsma en Sven Kramer," zei hij tegen de NOS. Op die afstanden lijkt een ticket verdienen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) uitgesloten en daarom hoopt hij op de massastart. Daar heeft de bond een 'aanwijsplek' voor ingesteld. "Het is aan mij om te laten zien dat ik in goede vorm ben." Als er een Elfstedentocht komt, laat Stroetinga de Spelen echter liggen. "Dan ga ik nergens heen, dan blijf ik in Fryslân."

Nederland mag tien mannen en tien vrouwen naar het schaatstoernooi in Zuid-Korea sturen en er zijn 16 startplekken.