Ee krijgt een nieuw gezicht; bewoners zijn blij

De doorgaande weg door Ee wordt aangepakt. 'Us doarp krijt in nij gesicht', is te lezen op een groot bord aan het begin van het dorp. Belangrijkste verandering is dat er straks niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden. Automobilisten worden door obstakels gedwongen om snelheid te minderen.

De bijna 900 inwoners zijn blij met de aanpak die Ee veiliger moet maken. De werkzaamheden beginnen volgende week en duren tot 1 december. Voor de inwoners was donderdag een informatieavond. Er waren veel vragen over de overlast omdat de weg in het centrum van Ee helemaal wordt afgesloten. Automobilisten moeten om het dorp heen rijden.

Op het grote bouwbord staat een foto van Jelka Boersma en Jasmijn Meerstra. De buurmeisjes zijn 8 en 9 jaar. Ze mogen nu niet alleen over de drukke provinciale weg fietsen vanwege de vrachtwagens en de auto's rijden te snel. Na de aanpak zal dat anders worden. Jelka en Jasmijn houden met een vlog en foto's het werk bij.