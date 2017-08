Leeuwarden-Fryslân 2018 prominent op Uitmarkt Amsterdam

Leeuwarden-Fryslân 2018 staat komend weekend op de Uitmarkt in Amsterdam. Medewerkers van LF2018 geven een vooruitblik op het programma van Culturele Hoofdstad. De organisatie heeft Leeuwarden-Fryslân 2018 gevraagd om te komen en heeft ze een prominent plek gegeven, namelijk een uitkijktoren over het evenemententerrein. Ze vinden dat Culturele Hoofdstad perfect past bij de start van het nieuwe culturele seizoen.

"Dit is een uitgelezen kans om een deel van ons programma aan het Nederlandse publiek te tonen,” zegt Tjeerd van Bekkum, directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018. "Dat doen we met informatieborden, brochures, zelfs viewmasters maar vooral met de vele enthousiaste verhalen van mijn collega’s. We nodigen het nationale en internationale publiek van de Uitmarkt van harte uit Leeuwarden en Fryslân tijdens het bijzondere jaar 2018 te bezoeken."

De Uitmarkt is het grootste jaarlijkse culturele evenement van Nederland en trekt ruim ee half miljoen bezoekers. De Uitmarkt is van 25 tot en met 27 augustus. Dit jaar is de veertigste editie.