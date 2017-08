De politie heeft op het Psy-Fy-festivalterrein in de Groene Ster bij Leeuwarden een man opgepakt omdat hij drugs bij zich had. De 48-jarige Leeuwarder hielp bij het opruimen van het festivalterrein. De politie had er een tip over gekregen en vond in de auto van de man 29 zakjes wiet en ook wietkoekjes. De verdachte is meegenomen naar het bureau en vastgezet voor verder onderzoek.