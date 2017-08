Geen duidelijkheid voor kippenboeren na debat

Kippenboeren zijn weinig opgeschoten met het debat donderdag in de Tweede Kamer over het fipronil-schandaal. Er is vooral veel gesproken over het hoe en wat en niet zoveel over wat het voor de boeren betekent. Kippenboerin Anna Bron uit Drachtster Compagnie was bij het debat. Voorafgaand aan dat debat hebben andere Friese pluimveehouders actie gevoerd in Den Haag door gekookte eieren uit te delen. "We hebben weinig nieuws gehoord, we hadden gehoopt dat ze met een oplossing zouden komen, maar dat was niet zo. Dus we zijn teleurgesteld."

Anna Bron heeft met haar man 32.000 kippen in het bedrijf. De schade loopt in de papieren. "We hebben de kippen nu op een dieet, dus ze leggen geen eieren meer. Maar de onduidelijkheid blijft en de tijd gaat wel verder. We zijn nu de hokken aan het schoonmaken, maar weten ook niet goed wat werkt. We doen het nu met waterstofperoxide."

Er komt een onderzoek naar de fipronil-crisis, onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager.