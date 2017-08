IFKS-skûtsje Grutte Pier eerste op Tsjûkemar

Het Jorwerter skûtsje Grutte Pier met schipper Lucas Bouma is donderdag als eerste geëindigd bij het IFKS skûtsjesilen op de Tsjûkemar bij Echtenerbrug. Als tweede kwam de Lytse Lies van schipper Tony Brundel over de eindstreep en It Doarp Eastermar met schipper Geale Tadema finishte als derde.

Schipper Lucas Bouma vindt het geweldig dat hij met zijn skûtsje gewonnen heeft. "Deze hebben we mooi te pakken en die nemen ze ons niet meer af", zegt hij lachend.

Degradatie?

Voor het Makkumer skûtsje De Zes Gebroeders verliep de wedstrijd minder goed. De kampioen van vorig jaar kwam als 13e over de streep en staat nu op degradatie na de slechte resultaten van de afgelopen dagen. Toch blijft schipper Klaas Kuperus positief. "We zullen morgenochtend vroeg trainen en zien of we het schip weer aan de praat krijgen, zodat we de laatste twee wedstrijden weer goed kunnen meedoen. We gaan ervoor, voor de volle 100 procent."

Op naar Lemmer

Na deze vierde wedstrijd staat vrijdag Lemmer op de agenda. Er moeten nog twee wedstrijden worden gezeild en er wordt nog bekeken of de wedstrijd van Hindeloopen wordt ingehaald. Die gong zaterdag niet door vanwege de harde wind.

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen en de skûtsjepool is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.