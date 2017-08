Topdag voor Marit Bouwmeester op WK

Zeilster Marit Bouwmeester heeft donderdag haar beste dag op het WK tot nu toe gehad. Ze won beide races. Daardoor is ze in het klassement nu opgeklommen naar een tweede plaats. Alleen Evi van Acker uit België staat nog eerste en is haar grootste concurrent.

Bouwmeester begon het wereldkampioenschap in de Laser Radial klasse in Medemblik nog dramatisch met een 61e plek na de eerste dag. Maar ze heeft daarna een meer dan geweldige inhaalrace ingezet. Alle zeilsters mogen hun slechtste twee races wegstrepen. In het klassement is nu een race weggestreept, maar als je er twee wegstreept, staat Bouwmeester al eerste. Ze kan zich door haar slechte dag niets meer permitteren. Het is alles of niets.

Het WK duurt nog tot en met zondag. Er zijn nog vier races te gaan, als het weer dat toelaat. Bouwmeester werd ook wereldkampioen in 2011 en 2014 en regerend Olympisch kampioene.