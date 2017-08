Wielrenner Lieuwe Westra rijdt zondag over een week zijn laatste wedstrijd voor hij naar Australië verhuist. Westra doet dan mee aan de Omloop van Trynwâlden. Dat is ook de streek waar hij is begonnen in de wielerwereld. Tien jaar geleden won Westra de Omloop van Trynwâlden.

Naast Westra doen ook schaatsers Sven Kramer, Bart Vreugdenhil en Douwe de Vries mee aan de koers door Oentsjerk en omgeving.