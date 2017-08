It Koartling in Buitenpost wordt opgeknapt

In Buitenpost wordt komende herfst begonnen met de renovatie en uitbreiding van sociaal-cultureel centrum It Koartling. Er komt een ruimte bij voor workshops en cursussen en nieuwe toiletten. It Koartling wordt ook toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en waar dat kan worden energiebesparende maatregelen genomen.

De renovatie wordt betaald met bijdragen van de provincie en een paar fondsen, maar It Koartling neemt het grootste deel van de kosten zelf voor zijn rekening. Dat doen ze onder andere met een inzamelingsactie.