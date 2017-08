Elf nieuwe projecten in programma Lân fan Taal

In de tweede subsidieronde van Lân fan Taal zijn elf meertalige 'mienskipsprojekten' gehonoreerd. Ze worden daarmee opgenomen in het open programma van Lân fan Taal. Van de 25 projecten die zich hebben aangemeld, werden zeven grote projecten toegelaten en ook vier kleinere projecten krijgen subsidie.

1. Op de vluchtelingenschool Master Amiko in Sneek leren vluchtelingen met behulp van gebarentaal communiceren. Leerlingen kunnen zo sneller de Nederlandse taal leren.

2. De viertalige (Nederlands, Fries, Liwwadders en Duits) literaire-theatrale wandeling De Wuttelhaven del vertelt het verhaal van de oorlogsroman van Steven H.P. de Jong.

3. Bij het project Fier dyn Frije taal worden op 14 scholen in Fryslân dichtworkshops georganiseerd.

4. Us Buorman yn Tallinn is een theaterproject van Stichting HOMSK Theater waarin de verhalen van Friezen en mede-Europeanen centraal staan. De voorstelling is te zien op meerdere festivals in de gehele provincie.

5. ‘De profylfoto fan Klaas’ is een muzikale theaterproductie met als baken de kerktoren van Wommels. Cliënten van Talant maken deze voorstelling samen met een Zweeds koor, een muziekvereniging en diverse kunstenaars.

6. Het project Lûd brengt geluidskunstenaars uit de hele wereld naar het bos van Rijs. Kunstkring Gaasterland organiseert deze expositie in augustus en september 2018.

7. Taal, landschap en identiteit staan centraal bij het project Mooie Plaatsys. Met audiovisuele presentaties en een mobiele fotostudio wordt een tijdsdocument van het Bildt gemaakt.

In de categorie kleine projecten ontvangen vier projecten een subsidie: een symposium over het schrijven in het Stadsfries, jubileumtour het Jankfoddekoar Tûzen Triennen, een poëziemiddag in Balk en een taalsafari in Leeuwarden.

Van 4 oktober tot 1 november kunnen nieuwe projecten zich aanmelden voor subsidie. Met deze financiële steun wil de provincie vernieuwende projecten op het gebied van meertaligheid, taal en het Fries stimuleren.