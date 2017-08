Ineke van Gent benoemd tot burgemeester Schiermonnikoog

Ineke van Gent is door de minister officieel benoemd tot burgemeester van Schiermonnikoog. De benoeming gaat in op 26 september. De 60-jarige Van Gent is nu nog directeur van de NS in het noordoosten van Nederland. Daarvoor was ze onder andere lid van de Tweede Kamer. Ineke van Gent wordt de opvolger van Dick Stellingwerf, die de post van burgemeester op Schier tijdelijk heeft ingevuld.