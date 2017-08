Cambuur: Contract voor Rossi; Van Wermeskerken traint mee

De Zwitserse spits Karim Rossi heeft een contract getekend voor een jaar bij SC Cambuur. Rossi was al een tijd op proef bij de Leeuwarders, die nu de knoop doorgehakt hebben. "Hij heeft wel wat", zegt Cambuur-trainer Marinus Dijkhuizen. Het lijkt erop dat alle formaliteiten ook op tijd rond zijn. Als dat zo is, dan zit Rossi vrijdag voor de uitwedstrijd tegen De Graafschap bij de selectie.

Dat geldt nog niet voor een andere nieuwkomer, Sai van Wermeskerken. De rechtsback, met roots in Japan, is afkomstig van FC Dordrecht, maar kreeg vorige week in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een rode kaart. Hij is voor een wedstrijd geschorst. Bij Cambuur is Marvin Peersman geschorst na een rode kaart vorige week tegen Jong Ajax. Xander Houtkoop wordt zijn vervanger als rechtsback. Links voorin speelt Issa Kalon. Dat gaat ten koste van Justin Mathieu.

Opstelling Cambuur: Bertrams; Houtkoop, Schilder, Steenvoorden, El Baad; Boerlage, Kip, Schils; Kallon, Barto, Daniëls.