Leeuwarder fabriek lijdt onder dure vanille

Nielsen-Massey Vanillas, de vanillefabriek in Leeuwarden merkt duidelijk dat de vanille veel duurder is geworden. Er is flink minder aanbod en dus zijn de prijzen fors gestegen. Kostte een kilo vanille twee jaar geleden nog 80 dollar, nu is dat al meer dan 500 dollar. Nielsen-Massey maakt vanille-extract voor de Europese markt en hun inkoopprijzen zijn geëxplodeerd.

Cycloon en criminaliteit

Een van de oorzaken is een grote cycloon die in maart over Madagascar raasde, die heeft een kwart van de oogst vernield. Maar er is ook veel criminaliteit, de vanille wordt gestolen. Om dat te voorkomen halen de boeren de peulen eerder van het land en dan zijn er meer peulen nodig om dezelfde smaak te krijgen. En dat terwijl bijna alle vanille uit Madagascar komt

Tekort

Voor Nielsen-Massey Vanillas in Leeuwarden betekent dat niet alleen dat hun inkoopprijs sterk is gestegen, maar omdat er minder aanbod is, kunnen ze mogelijk niet al hun klanten bedienen. Om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is in Madagascar is er een delegatie van het Amerikaanse moederbedrijf naar het land toe. Ook om te zien of ze kunnen helpen om de zaken beter op de rit te krijgen.