Vraag naar nieuw personeel steeds groter bij GGZ Friesland

Het is GGZ Friesland, de geestelijke gezondheidszorg in Fryslân, nog steeds niet gelukt om voldoende mensen aan te nemen. Eerder deze zomer werd al bekend dat de organisatie zit te springen om nieuwe personeel. Er is vooral een tekort aan psychiaters en psychologen, maar ook aan verpleegkundigen. Inmiddels hebben zich wel diverse mensen gemeld, maar die beschikken niet over de juiste papieren. De GGZ gooit nu gratis onderdak in de strijd, om nieuwe mensen te krijgen.

Acuut probleem

Ton Dhondt van de raad van bestuur van de GGZ legt uit hoe dat gratis onderdak precies werkt. "Dat is een out of the box gedachte die we hebben ontwikkeld, omdat er in september een acuut probleem ontstaat voor een psychiater. Wanneer er iemand uit Limburg een maand deze functie wil invullen, zorgen wij dat er hier onderdak is. Het is geen huis voor de eeuwigheid, maar echt voor een noodsituatie."

Oorzaak van het personeelstekort

Want het gaat intussen om een noodsituatie geeft Dhondt toe. "Er zijn veel vacatures voor hoogopgeleid personeel en mensen gaan steeds vaker met andere werkgevers in zee, waardoor we lastig mensen kunnen vinden." De patiënten zullen echter weinig merken van het personeelstekort, verwacht Dhondt.

Rooskleurige toekomst

Hij ziet de toekomst van de GGZ rooskleurig in. "De acties die we al hebben gehouden, hebben het nodige succes opgeleverd. We moeten te allen tijde voorkomen dat patiënten eronder zullen lijden. Er ligt een plan klaar om te zorgen dat onze patiëntenzorg niet in het gedrang komt. Ik ga er van uit dat we een aantrekkelijke organisatie en provincie zijn."