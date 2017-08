Aantal toeristische overnachtingen in Fryslân afgenomen

Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân is de afgelopen jaren afgenomen. In de periode 2014 tot 2016 waren dat ruim 100.000 minder overnachtingen in onze provincie en dat is een terugloop van twee procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die het Fries Sociaal Planbureau heeft onderzocht. De afname in Fryslân is opvallend, omdat er landelijk juist meer toeristen een overnachting boekten. Goed nieuws voor de sector is dat het aantal dagtoeristen in Fryslân wel iets is toegenomen.

De meeste buitenlandse overnachtingen in Fryslân komen uit Duitsland. Zo'n 80 procent is Duits. Ze komen vooral naar de watersportgebieden en de Waddeneilanden. Opvallend is dat het aantal overnachtingen van Duitse bezoekers afgenomen is, van 1.055.000 overnachtingen in 2014 naar 993.000 overnachtingen in 2016. Landelijk is het aantal overnachtingen van Duitse toeristen toegenomen sinds 2014. Ondanks dat er dus meer Duitsers naar ons land komen, komen ze minder vaak naar Fryslân.

Het Fries Sociaal Planbureau verwacht komend jaar veel toeristen in Fryslân, omdat Leeuwarden dan culturele hoofdstad van Europa is.