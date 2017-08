De politie zoekt getuigen van het ongeluk afgelopen dinsdag, waarbij een man in zijn elektrische scootmobiel werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Noorderhogeweg en De Lange West in Drachten. De 45-jarige man is mogelijk door rood gereden en raakte zwaargewond toen hij werd aangereden door de vrachtwagen.

De politie komt graag in contact met mensen die wat gezien hebben in verband met het onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk.