Drie jongens opgepakt voor vandalisme ontmoetingstuin Sneek

De politie van Sneek heeft drie jongens opgepakt voor de vernielingen in de ontmoetingstuin in Sneek, afgelopen maandag. Het zijn twee jongens van elf jaar en een jongen van twaalf uit de wijk Noorderhoek, waar de tuin ook ligt. Ze hebben zich zelf gemeld bij de politie. Het motief voor de vernielingen is nog onbekend, de politie doet daar onderzoek naar.

Voorzitter Nel Veldman van wijkplatform Noorderhoek is erg van slag dat de vandalen nog zo jong zijn én uit de eigen wijk komen. Ze begrijpt niet waarom ze het hebben gedaan. "Dit doet wat met je. Want juist voor deze kinderen organiseren wij activiteiten in de ontmoetingstuin. Dat zulke jonge kinderen dit hebben gedaan, vind ik heel erg. Zo jong, waarom?! Dit is echt even slikken."

Nel Veldman gaf dinsdag al aan dat vrijwilligers de tuin weer in oude staat zullen herstellen.