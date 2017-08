LTO Noord: "De overheid is veel te sloom"

Er moet erkenning komen vanuit de politiek voor het probleem van de Nederlandse kippenboeren vanwege het fipronil-schandaal. Dat zegt Piet Faber van LTO Noord. Faber gaat donderdag met diverse boeren naar Den Haag voor een publieksvriendelijke actie, waarbij pluimveehouders gekookte eieren uitdelen. "De overheid moet veel slagvaardiger optreden", vindt Faber. "Er zijn nog te veel bedrijven die met tegenstrijdige uitslagen van monsters zitten. Het duurt maar en het duurt maar, er zit geen tempo in."

Er moet financiële steun komen voor de bedrijven die zijn getroffen. Dat is één van de actiepunten die LTO Noord aan de politiek voorlegt. "Het zal je maar gebeuren dat je van de ene op de andere dag anderhalf tot twee miljoen euro schade hebt. Dat redt je niet als familiebedrijf." Daarom zou de overheid geld uit Brussel moeten halen voor de getroffen bedrijven.

Veel vertrouwen in de Nederlandse overheid heeft Faber echter niet. "Onze overheid is gewoon sloom in dit soort dingen. Ze zijn nog nooit actief geweest om geld uit Brussel te halen. Er is ook al overleg geweest met de staatssecretaris en daar worden we niet echt blij van."