Bauke Vaatstra doet mee aan Zwitserse reportage over DNA

Bauke Vaatstra uit De Westereen is gevraagd zijn ervaringen met DNA-onderzoek te delen met de inwoners van Zwitserland. Door een groot DNA-onderzoek werd in november 2012 Jasper S., de moordenaar van Vaatstra's dochter Marianne, opgespoord.

In Zwitserland wordt momenteel een nieuwe DNA-wet voorbereid en ze zijn daar benieuwd naar de stand van zaken in Nederlnad. De 79-jarige Vaatstra heeft woensdag meegewerkt aan een reportage voor de Zwitserse televisie. Die heeft als doel om mensen in kennis te stellen hoe DNA werkt en wat ze er mee kunnen bereiken.

DNA belangrijk

Vaatstra geeft de tip om zo snel mogelijk DNA-onderzoeken mogelijk te maken in Zwitserland. "Het gaat erom dat je zo snel mogelijk daders van zware misdrijven kunt oppakken. Moordenaars en verkrachters mogen niet lang vrij rondlopen. DNA is belangrijk, en dat kan ik nu uit eigen ervaring vertellen", aldus Vaatstra.

"In Zwitserland is er nu een groot geval van verkrachting en die vrouw is blijvend invalide daardoor", vertelt Vaatstra. "Nu zitten ze met de vraag of ze het wel of niet moeten invoeren." Vaatstra zelf vindt van wel en is daar heel duidelijk in: "Absoluut! Invoeren en pakken, zulke mensen."