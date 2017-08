Fierljeppers Brandsma en Nauta winnen Fryslân Cup

Nard Brandsma heeft woensdagavond de Fryslân Cup in IJlst gewonnen. De Fries kampioen sprong naar 20.54 meter. Tweede werd Age Hulder in 20.41 meter, gelijk aan zijn persoonlijk record. Thewis Hobma werd derde, met een afstand van 20.04 meter. Ysbrand Galama haalde het podium net niet. Hij werd vierde in 19.80 meter, voor Bauke de Jong, die tot 18.39 meter kwam.

Bij de dames ging de winst naar Fries kampioene Klaske Nauta. Zij sprong naar 14.93 meter. Hiske Galama werd tweede in 14.74 meter en Marrit van der Wal legde beslag op de derde plaats: 14.62 meter.

Jan Teade Nauta was de beste bij de junioren. Hij sprong 18.33 meter. Op de tweede plaats eindigde Freark Kramer (18.25 meter), voor Rutger Piersma (17.94 meter).

Jongens en meisjes

Bij de jongens won Wietse Nauta in 17.56 meter. Rutger Haanstra werd tweede on 16.16 meter, voor Sietse Hazewindus, die naar 15.35 sprong.

Sigrid Bokma won met een mooie sprong bij de meisjes. De nummer twee van het FK kwam tot 14.93, net zo ver als de winnaar bij de dames. De tweede plaats was voor Bente Vlas (14.14 meter), voor Tirza Bosma (13.58 meter).

Komende zaterdag is het Nederlands kampioenschap fierljeppen in Jaarsveld. Omrop Fryslân doet uitgebreid verslag van dat kampioenschap op radio, televisie en internet.