IFKS-scheidsrechter Spijkerman krijgt Klaas en Sippypriis

De Klaas en Sippypriis is woensdagavond in Sloten uitgereikt aan de 'umpire' van de IFKS, Jos Spijkerman. Volgens de jury heeft de aanwezigheid van de scheidsrechter een positieve invloed op het skûtsjesilen en komt daardoor het zeilen ook positief in het nieuws.

Vorig jaar werd er voor het eerst een scheidsrechter aangesteld bij de IFKS, in de persoon van Spijkerman. Dit om de veiligheid bij het zeilen te vergroten. Bij de SKS-wedstrijden is er niet zo'n scheidsrechter.

De Klaas en Sippypriis is ingesteld in 2012 bij het afscheid van Klaas Jansma en Sippy Tigchelaar als Omrop-verslaggevers van het skûtsjesilen. De prijs is bedoeld voor iemand die het IFKS skûtsjesilen het afgelopen jaar op een positieve wijze in de publiciteit heeft gebracht. Klaas en Sippy zitten beiden in de jury.