Verkoeling zoeken bij De Grote Wielen op zomerse dag

Het was woensdag druk op de Friese stranden en bij het water. Ook in Leeuwarden zochten veel mensen verkoeling op de eerste zomerse dag in vijf weken. Het Groene Stergebied bij de stad is al bijna drie weken afgesloten voor het publiek vanwege het festival Psy-Fi. Dat was zondag al afgelopen, maar het terrein gaat pas komend weekeinde weer open. Daarom zochten mensen massaal De Grote Wielen aan de andere kant van de weg op.