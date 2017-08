ONS Sneek bereikt eerste ronde KNVB-beker na winst op DFS

ONS Sneek heeft de eerste ronde van de KNVB-beker bereikt. De derdedivisionist won woensdagavond in de tweede voorronde in Opheusden van DFS. Het werd 2-1. DFS nam het initiatief in de wedstrijd, maar het was Sneek dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam door twee goals van Arton Musliu. De van Harkemase Boys overgestapte Musliu miste voor rust ook nog een penalty.

In de tweede helft kwam DFS terug tot 2-1 na een fel offensief. DFS kreeg een flink aantal kansen, maar de Snekers konden de gelijkmaker voorkomen en staan nu in de eerste ronde van het nationale bekertoernooi.

De loting voor het hoofdtoernooi is komende zaterdag.